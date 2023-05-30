Шелия считает Акинфеева лучшим вратарём сезона в РПЛ

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, кого считает лучшим вратарем нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Шелия выделил вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, ведь он проводит очень хороший сезон.

«У него три предголевые передачи, как и у меня, и одна голевая. Мне тоже нужно отдать одну голевую, чтобы быть с ним наравне», - заявил Шелия в разговоре с Metaratings.ru.

В текущем сезоне РПЛ капитан ЦСКА принял участие в 28 играх, в которых пропустил 26 мячей и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Акинфеев попал в тройку финалистов в номинации «Вратарь сезона».