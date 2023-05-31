Пономарёв высказался о преемнике Акинфеева в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв выразил свое мнение о возможном преемнике Игоря Акинфеева в воротах «армейцев». Он упомянул имя Ильи Помазуна, который находится в аренде в «Урале».

Пономарёв отметил, что Помазун, 26-летний вратарь, обладает хорошей реакцией и уверенностью на выходах. По его мнению, после ухода Акинфеева, Помазун может стать основным голкипером ЦСКА.

«Больше некому. Есть еще Тороп, но он совсем молодой мальчишка», – заявил Пономарев в интервью изданию «РБ Спорт».

В текущем сезоне Помазун провел 38 матчей за екатеринбургский клуб, в которых пропустил 55 голов. 7 поединков он отстоял «на ноль».