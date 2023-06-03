Эдуард Мор – о предстоящем матче ЦСКА – «Ростов»: «Думаю, игра закончится вничью 1:1»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА примет футбольный клуб «Ростов».

Эксперт отметил, что на бумаге фаворитом считается столичный клуб, однако команда с берегов Дона не испытывает такого давления, как подопечные Владимира Федотова, и могут выйти на поле раскрепощенными и добиться успеха.

«Форвард ЦСКА Чалов проводит свой лучший сезон, но если в «Ростове» сыграет Осипенко, то проблем с Чаловым вообще не должно возникнуть. Думаю, игра закончится вничью 1:1», - заявил Мор в разговоре с «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 3 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.