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Эдуард Мор – о предстоящем матче ЦСКА – «Ростов»: «Думаю, игра закончится вничью 1:1»

03 Июня 2023 • 10:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 5 ч. 50 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА примет футбольный клуб «Ростов».

Эксперт отметил, что на бумаге фаворитом считается столичный клуб, однако команда с берегов Дона не испытывает такого давления, как подопечные Владимира Федотова, и могут выйти на поле раскрепощенными и добиться успеха.

«Форвард ЦСКА Чалов проводит свой лучший сезон, но если в «Ростове» сыграет Осипенко, то проблем с Чаловым вообще не должно возникнуть. Думаю, игра закончится вничью 1:1», - заявил Мор в разговоре с «Матч ТВ».

Поединок состоится сегодня, 3 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Эдуард Мор
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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