28-летний защитник московского ЦСКА Мойзес не планирует уходить из своего клуба. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

И это несмотря на то, что пока армейский клуб ещё не подтвердил выкуп игрока у «Интернасьонала», сообщили нам во вторник в селекционной службе клуба из Порту-Алегри. Сам же бразилец уверен, что начнет следующий сезон в стане «армейцев».

Отметим, что недавняя информация про обвинения Мойзеса в махинациях со ставками никак не помешает будущей сделке между российским и бразильским клубами. О ней как о свершившейся должно быть объявлено вскоре после игры ЦСКА против «Ростова» в рамках 30 тура РПЛ.

Добавим, что к игроку есть интерес и из родной Бразилии, однако сам защитник пока не планирует возвращаться на родину. Также в «Интернасьонале» хотели бы быстрее получить от ЦСКА деньги за переход.

Мойзес в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 34-х матчах в РПЛ и Кубке России, забив один гол и оформив три ассиста.

ЦСКА до сих пор не подтвердил выкуп Мойзеса