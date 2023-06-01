Гришин: «У «Ростова» закончился бензин»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался перед матчем 30-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Ростовом».

«Судя по последним играм, ЦСКА должен выиграть у «Ростова». У «армейцев» будет преимущество своего поля. Будет интересная игра, но ЦСКА выиграет за счет сыгранности и легионеров. У «Ростова» бензин закончился, команда и так прыгнула выше головы», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

После 29 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 55 очков. «Ростов» располагается на четвертой позиции, имея в своем активе 53 балла.

Матч ЦСКА – «Ростов» состоится 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.