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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «У «Ростова» закончился бензин»

01 Июня 2023 • 21:16 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
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03.06 17:00

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался перед матчем 30-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Ростовом».

«Судя по последним играм, ЦСКА должен выиграть у «Ростова». У «армейцев» будет преимущество своего поля. Будет интересная игра, но ЦСКА выиграет за счет сыгранности и легионеров. У «Ростова» бензин закончился, команда и так прыгнула выше головы», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

После 29 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 55 очков. «Ростов» располагается на четвертой позиции, имея в своем активе 53 балла.

Матч ЦСКА – «Ростов» состоится 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Александр Гришин
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