Орещук: «У ЦСКА не хватит денег, чтобы покупать таких футболистов, как в «Зените»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, сумеет ли ЦСКА в следующем сезоне навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул.

Орещук не верит в то, что «армейцам» удастся выиграть чемпионат России в следующем году, так как, по мнению эксперта, ЦСКА не хватит финансов для соперничества с «Зенитом».

«ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне, но чемпионами они вряд ли станут. Если из «Зенита» не уйдут бразильцы, то тяжело будет бороться с ними. У ЦСКА не хватит денег, чтобы покупать таких футболистов, как в «Зените», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 12 очков. Также «армейцы» стали обладателями Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 — пен).