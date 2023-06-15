Агент Медины отреагировал на слухи о возможном переходе игрока ЦСКА в «Спартак»

Ренато Биттар, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее парагвайский журналист Бруно Понта сообщил, что к Медине проявляют интерес «Спартак», а также несколько клубов из Английской премьер-лиги.

По словам Биттара, Медина счастлив в ЦСКА и не планирует переходить в стан принципиального соперника «армейцев».

«Впервые слышу об интересе «Спартака». Честно говоря, не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход?» — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Медина выступает за ЦСКА с начала 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний парагваец провёл за «армейцев» 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7 миллионов евро.