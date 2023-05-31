Заварзин: «Ростов» заслуживает серебро»

Бывший гендиректор столичного «Спартака» Юрий Заварзин полагает, что, если «Ростов» завоюет серебряные медали по итогам текущего сезона РПЛ, это будет справедливым исходом.

«Все из кандидатов достойны. «Ростов» вообще полностью по заслугам по всему чемпионату. И пора бы команде Валерия Карпина подтянуться на какие-то медальные высоты», - сказал Заварзин Rusfootball.

Напомним, что ростовчане шли на втором месте в РПЛ практически на протяжении всего сезона. Однако ближе к концу турнира потеряли место в первой тройке.

Чтобы гарантированно занять второе место, «Ростову» в субботу надо обыграть в гостях ЦСКА и надеяться на то, что «Спартак» в Самаре потеряет очки в игре против «Крыльев Советов». Самарцы, напомним, рискуют по итогам сезона вылететь из РПЛ по итогам стыковых матчей.