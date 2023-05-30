Сильянов: «Пока все мои мысли о «Ростове»

Принадлежащий «Локомотиву» молодой защитник «Ростова» Александр Сильянов поделился мыслями о своём будущем.

«Пока я ещё не возвращаюсь в свой клуб, ещё один тур впереди (смеется). Пока все мысли о «Ростове». Начнём думать о «Локомотиве» уже тогда, в конце сезона», - цитирует Сильянова «Матч ТВ».

Напомним, что права на 21-летнего защитника принадлежат столичному клубу. Текущий сезон игрок проводит в рамках аренды в «Ростове» под опекой Валерия Карпина и довольно удачно. У футболиста в активе 36 официальных матчей за команду, в которых он отличился одним голом и двумя голевыми передачами.

«Ростов», отметим, ещё может стать серебряным призёром чемпионата России. Сейчас у команды Валерия Карпина 53 набранных очка и четвёртое место, отставание от идущего вторым ЦСКА – два балла.

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