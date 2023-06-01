Чепчугов выбрал лучшего вратаря РПЛ

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о лучшем голкипере сезона в РПЛ.

«Все выступили достойно в этом сезоне, и заслуживают звание лучшего вратаря, но корона у Игоря. Он выступает выше всяких похвал на протяжении не только этого сезона, но и всю футбольную карьеру», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов и 11 раз сохранил свои ворота «сухими».

Напомним, последний тур чемпионата России состоится 3 июня. Все матчи тура начнутся в 17:00 по мск. Добавим, что лучший вратарь текущего сезона будет объявлен 4 июня.