Карпин: «Все так говорят и подтверждают, что есть первое место, а всё остальное...»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:4) дал комментарий по итогам сезона.

- Год назад вы сказали, что второе или третье место в РПЛ без еврокубков - это просто строчка в Википедии. Если бы сейчас ваша команда оказалась в медалях, вы бы изменили свое мнение?

- Да, а что оно дает? Хочется оказаться как можно выше, потому что есть конкуренция, это соревновательный момент. Все так говорят и подтверждают, что есть первое место, а всё остальное… Будут помнить, что да, ЦСКА в этом году занял второе место. Круто. Ну и? Чемпион один всегда. Для нас мотивация? Мы на данный момент оказались выше «Ахмата»? Кто там дальше идет? Таблицу не смотрел. «Краснодар», наверное, «Динамо», «Локомотив» оказались. В этом сезоне мы оказались выше их. Слава богу. Молодцы. Третье место заняли бы? Еще лучше. Второе? Еще лучше.