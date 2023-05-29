«Ростов» не планирует продавать своих лидеров

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о предстоящем трансферном окне.

«У нас нет никаких движений. Мы переподписали игроков на длительный контракт. Мы не заинтересованы в продаже наших лидеров. У нас нет ни одного предложения, мы ни с кем не находимся в переговорах», — приводит слова Рыскина «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что клуб настроен сохранить текущий состав и подписать новых игроков для усиления.

После 29 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре команда Валерия Карпина сыграет с ЦСКА (3 июня).