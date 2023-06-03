ЦСКА громит «Ростов» в середине первого тайма

Похоже, борьба за серебро в Премьер-лиге подошла к концу уже в середине первого тайма матча 30-го тура между ЦСКА и «Ростовом». К 25-й минуте команда Владимира Федотова ведет с запасом в три гола.

Сначала Хесус Медина использовался провал обороны соперника и расстрелял ворота. Вскоре Фёдор Чалов получил по ногам в штрафной и уверенно развел мяч и голкипера по углам, реализовав пенальти. На 25-й минуте Иван Обляков с углового доставил мяч к дальней штанге, Виллиан Роша головой пробил в борьбе с опекунами, а защитнику не удалось выбить мяч с ленточки.

Счет стал 3:0, ЦСКА уверенно идет к серебряным медалям. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.