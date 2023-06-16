Зделар: «Российский паспорт? У меня и без него нет проблем с проживанием»

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о возможном получении российского гражданства.

По словам 28-летнего футболиста, ему пока не предлагали получить российский паспорт. При этом Зделар допустил, что в будущем он может стать гражданином нашей страны.

«Пока мне не предлагали ваше гражданство, но сейчас у меня и без него нет никаких проблем с проживанием. Пока не могу дать точный ответ. Посмотрим, что случится в будущем», — приводит слова Зделара Sport24.

Напомним, Зделар перешёл в ЦСКА летом прошлого года из «Партизана». В минувшем сезоне полузащитник провёл за «армейцев» 38 матчей, не отметившись в них результативными действиями.