Масалитин считает ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

Бывший бомбардир московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими ожиданиями от борьбы за серебряные медали накануне последнего тура российского чемпионата. Масалитин считает свой бывший клуб, за которой он выступал в конце 80-х и начале 90-х годов, фаворитом в сражении с московским «Спартаком».

- Понятно, что фаворитом является ЦСКА. Они уже не зависят от результата параллельных матчей. «Спартак» все равно будет смотреть на то, как сыграли армейцы, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

В последнем туре ЦСКА сыграет дома с «Ростовом», который также еще может взять «серебро».