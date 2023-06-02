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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин считает ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

02 Июня 2023 • 22:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 18 ч. 9 мин.

Бывший бомбардир московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими ожиданиями от борьбы за серебряные медали накануне последнего тура российского чемпионата. Масалитин считает свой бывший клуб, за которой он выступал в конце 80-х и начале 90-х годов, фаворитом в сражении с московским «Спартаком».

- Понятно, что фаворитом является ЦСКА. Они уже не зависят от результата параллельных матчей. «Спартак» все равно будет смотреть на то, как сыграли армейцы, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

В последнем туре ЦСКА сыграет дома с «Ростовом», который также еще может взять «серебро». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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