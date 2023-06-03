ЦСКА и «Ростов» назвали составы на очную битву претендентов на медали

В главном матче последнего тура чемпионата России будут играть ЦСКА и «Ростов». Обе команды претендуют на медали.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Медина, Зделар, Чалов.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Сильянов, Байрамян, Уткин, Тугарев, Щетинин, Селява, Голенков.

Матч ЦСКА – «Ростов» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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