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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков выделил фаворита в борьбе за серебро РПЛ

29 Мая 2023 • 18:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о том, кто займёт второе место в РПЛ.

«От ЦСКА зависит судьба серебряных медалей РПЛ, они и являются фаворитами за эти награды. «Спартак» очки потерял, поэтому «армейцам» надо рассчитывать только на себя. Они фавориты в борьбе за второе место», — приводит слова Дьякова Metaratings.

После 29 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 55 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» — четвертый, в копилке команды Валерия Карпина 53 зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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