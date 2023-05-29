Дьяков выделил фаворита в борьбе за серебро РПЛ

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о том, кто займёт второе место в РПЛ.

«От ЦСКА зависит судьба серебряных медалей РПЛ, они и являются фаворитами за эти награды. «Спартак» очки потерял, поэтому «армейцам» надо рассчитывать только на себя. Они фавориты в борьбе за второе место», — приводит слова Дьякова Metaratings.

После 29 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 55 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» — четвертый, в копилке команды Валерия Карпина 53 зачетных балла.