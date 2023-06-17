«Спартак» и ЦСКА поборются за бразильского футболиста

«Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику «Гремио» Бительо. Об этом сообщает Fute RS со ссылкой на журналиста Диого Росси.

По сведениям источника, в услугах 23-летнего футболиста также заинтересованы немецкий «Унион» и французский «Монако».

В текущем сезоне Бительо провёл за «Гремио» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3,5 миллиона евро.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, опередив третий «Спартак» на четыре очка. Чемпионом же стал «Зенит», добившийся этого успеха уже в пятый раз подряд.