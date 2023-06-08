Карпин высказался о награде лучшему тренеру сезона РПЛ

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался об итогах вручения награды лучшему тренеру прошедшего сезона Российской премьер-лиги.

«За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я», — заявил главный тренер российской национальной команды в интервью Sport24. Карпин отметил, что ему не обидно из-за результатов награды, поскольку для выигрыша нужно было показать результат по ходу сезона.

Напомним, что «Ростов» по итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги занял четвёртое место. Лучшим тренером прошлой кампании РПЛ был признан наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов.