В «Ростове» пытаются восстановить Комличенко к матчу с ЦСКА

Врач «Ростова» Владимир Шкуляк ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Николая Комличенко, который продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее сообщалось, что 27-летний футболист больше не сыграет в этом сезоне.

«У Комличенко мышечная травма. Пытаемся успеть восстановить футболиста к игре с ЦСКА», — заявил Шкуляк «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне на счету Комличенко 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.

После 29 туров «Ростов» занимает четвертое место в РПЛ, однако до второй строчки «желто-синим» не хватает всего два очка.

Матч ЦСКА – «Ростов» состоится 3 июня и начнется в 17:00 по мск.

Комличенко досрочно закончил сезон