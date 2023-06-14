Агент: «У Саплинова есть предложения из Первой лиги»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Ростова» Александра Саплинова, высказался о будущем 25-летнего футболиста.

Напомним, что минувший сезон Саплинов провёл в составе «Рубина» на правах аренды. Полузащитник принял участие в пяти матчах казанской команды, не отметившись в них результативными действиями.

«У Саплинова есть предложения пока из Первой лиги. «Ростов» нам не предлагал контракт. В ближайшее время будем определяться по команде», — цитирует Талаева Metaratings.

Саплинов защищает цвета «Ростова» с 2019 года. Также он выступал за «Уфу», «Балтику» и «Ротор». Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 250 тысяч евро.