Агент Бийола высказался о финансовой части перехода из ЦСКА в «Удинезе»

Роберт Чибеж, представитель защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о финансовой составляющей перехода словенца из столичного ЦСКА.

«Россия по-прежнему является членом УЕФА и это нужно уважать. Между сторонами должно быть уважение. И я не представляю, каким образом «Удинезе» сможет проигнорировать ЦСКА и не заплатить», — заявил агент футболиста в интервью изданию«РБ Спорт». Также Чибеж рассказал о дальнейших перспективах своего клиента, отметив, что конкретика по заинтересованным клубам появится лишь к концу июня, поскольку Яка находится в расположении словенской национальной команды.

Напомним, что Яка Бийол перешёл из ЦСКА в «Удинезе» в июле прошлого года за четыре миллиона евро. В прошедшем сезоне итальянской Серии А на счету словенца 32 матча, в которых он забил три гола при двух ассистах.

