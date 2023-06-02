Пономарёв: «Конец у чемпионата получился просто великолепным»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв в преддверии заключительного 30-го тура РПЛ оценил уровень интриги в чемпионате России.

По мнению ветерана, концовка сезона получилась отличной, так как до сих пор неизвестно, как распределятся места в турнирной таблице.

«Конец у чемпионата получился просто великолепным. Никто до сих пор не знает, кто какое место. Интрига сильная. Была бы ещё борьба за первое место, вообще было бы здорово», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, матчи 30-го тура РПЛ состоятся завтра, 3 июня, и начнутся они в 17:00 по московскому времени. Отметим, что чемпионат досрочно выиграл «Зенит», однако борьба за призовые места всё ещё продолжается. Кроме того, неизвестно, каким командам удастся сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола без участия в стыковых матчах.