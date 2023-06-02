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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Конец у чемпионата получился просто великолепным»

02 Июня 2023 • 14:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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03.06 17:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв в преддверии заключительного 30-го тура РПЛ оценил уровень интриги в чемпионате России.

По мнению ветерана, концовка сезона получилась отличной, так как до сих пор неизвестно, как распределятся места в турнирной таблице.

«Конец у чемпионата получился просто великолепным. Никто до сих пор не знает, кто какое место. Интрига сильная. Была бы ещё борьба за первое место, вообще было бы здорово», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, матчи 30-го тура РПЛ состоятся завтра, 3 июня, и начнутся они в 17:00 по московскому времени. Отметим, что чемпионат досрочно выиграл «Зенит», однако борьба за призовые места всё ещё продолжается. Кроме того, неизвестно, каким командам удастся сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола без участия в стыковых матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Пономарёв
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