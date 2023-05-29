Агент Кучаева заявил, что футболист недоволен игровым временем в ЦСКА

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, заявил, что футболиста не устраивает количество игрового времени, которое он получает в московской команде.

«Естественно, и сам Константин, и я недовольны тем, что он получает такое малое количество игрового времени в ЦСКА. У Кучаева нормальные, рабочие отношения с тренером», — приводит слова агента «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне 25-летний Кучаев провёл за ЦСКА 21 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт футболиста с «красно-синими» рассчитан до лета 2024 года.

После 29 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 55 набранных очков.