В «Ростове» оценили результат команды в сезоне

В последнем туре чемпионата России «Ростов» проиграл ЦСКА на выезде с результатом 1:4. Как следствие, команда Валерия Карпина не смогла ворваться в тройку медалистов, финишировав на четвёртой позиции.

Комментарий по поводу итогового результата «Ростова» в чемпионате дал Рустем Сайманов, который занимает должность вице-президента клуба.

«Очень хороший результат четвёртое место для «Ростова». Но после такой игры [в сезоне] были же ожидания, хотели всё-таки в медали попасть, есть некое разочарование, но ребята молодцы. Видите, нет скамейки, нет ключевых игроков», - сказал Сайманов, чьи слова приводит ТАСС.

Теперь «Ростов» уходит в отпуск, прежде чем снова собраться для подготовки к следующему сезону.