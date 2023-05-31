В ЦСКА останутся лишь два игрока из чемпионского состава 2016 года

В среду вечером стало известно, что легенда ЦСКА, защитник Дмитрий Щенников покинет армейский клуб по окончании сезона-2022/23.

Как оказалось, теперь в составе столичных армейцев останутся лишь два игрока, которые становились чемпионами России в составе клуба в далёком 2016 году.

Один из них – бессменный лидер и капитан, 37-летний голкипер Игорь Акинфеев, второй – 36-летний защитник Кирилл Набабкин, играющий за армейский клуб уже не столь регулярно.

Напомним, что воспитанник ЦСКА Щенников выступал за основной состав армейцев на протяжении 15 последних лет.

В заключительном матче текущего сезона чемпионата России ЦСКА встретится дома с «Ростовом».

Щенников покидает ЦСКА