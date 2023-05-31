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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА останутся лишь два игрока из чемпионского состава 2016 года

31 Мая 2023 • 22:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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03.06 17:00

В среду вечером стало известно, что легенда ЦСКА, защитник Дмитрий Щенников покинет армейский клуб по окончании сезона-2022/23.

Как оказалось, теперь в составе столичных армейцев останутся лишь два игрока, которые становились чемпионами России в составе клуба в далёком 2016 году.

Один из них – бессменный лидер и капитан, 37-летний голкипер Игорь Акинфеев, второй – 36-летний защитник Кирилл Набабкин, играющий за армейский клуб уже не столь регулярно.

Напомним, что воспитанник ЦСКА Щенников выступал за основной состав армейцев на протяжении 15 последних лет.

В заключительном матче текущего сезона чемпионата России ЦСКА встретится дома с «Ростовом».

Щенников покидает ЦСКА

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Георгий Щенников Кирилл Набабкин
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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