Пономарёв не верит, что «Ростов» может обыграть ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался перед матчем 30-го тура РПЛ между «армейцами» и «Ростовом».

«ЦСКА играет дома с «Ростовом» и приложит все усилия для победы. Важно, чтобы было и везение. Если они выиграют этот матч, то — все, они на втором месте. Ничья ЦСКА не устраивает», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что «Ростов» может попасть в тройку, если обыграет ЦСКА, но, как считает ветеран «армейцев», это практически невозможно, ведь у команды Карпина слабая оборонительная линия.

Матч ЦСКА – «Ростов» состоится 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.