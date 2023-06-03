Щетинин – о пенальти в ворота «Ростова»: «Спросил у Чалова, а он сказал, что поскользнулся»

Атакующий полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о назначенном пенальти на 14-й минуте матча 30-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, который по итогу реализовал форвард столичного клуба Фёдор Чалов.

«Непонятный пенальти. Спросил у Чалова, а он сказал, что поскользнулся. Как ставят такие пенальти я не могу понять», - заявил Щетинин во время перерыва в эфире телеканала «Матч ТВ».

Прямая текстовая трансляция матча, в котором решается судьба медалей, проходит на сайте LiveResult.Ru.