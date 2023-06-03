После матча 30-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом», в котором «армейцы» одержали разгромную победу со счётом 4:1, футболисты и тренерский штаб столичного клуба устроили прощальный коридор защитнику Георгию Щенникову, который провёл свою последнюю игру в красно-синей футболке.

32-летний футболист дебютировал за основную команду ЦСКА в 2009 год. С тех пор Щенников принял участие в 366 встречах, в которых отметился десятью забитыми мячами и 15 результативными передачами партнерам по команде.

Контракт защитника с ЦСКА подошёл к концу, и было принято решение не продлять его.