Аршавин назвал фаворита в борьбе за серебро РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, у кого больше всего шансов завоевать серебро в РПЛ.

«ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место в РПЛ. Они будут играть дома с «Ростовом» и, как мне кажется, должны победить и занять второе место», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Последний тур чемпионата России пройдет 3 июня. Все матчи начнутся в 17:00 по московскому времени. Напомним, что на второе место в РПЛ претендуют сразу три клуба: ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Однако у «армейцев» есть преимущество в том, что они не зависят от своих конкурентов, если наберут три очка.