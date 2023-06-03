Ветеран ЦСКА Максим Боков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «армейский» клуб может побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ в следующем сезоне.

«ЦСКА может с «Зенитом» тягаться. Но большая скамейка у питерцев, но опять же «армейцы» скамейкой обыгрывали их с этой большой скамейкой.

Будет плюс для ЦСКА, если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита»? Господи, я вам могу сказать, что мы не будем на это даже смотреть. Может быть, и плюс, а может, и минус. Но мне кажется, они уже будут пробовать себя в других чемпионатах, потому что для них это важнее», — сказал Боков.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем чемпионата России, ЦСКА занял второе место, а тройку лучших замкнул «Спартак».