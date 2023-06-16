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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар: «Главная цель ЦСКА на следующий сезон — стать чемпионами»

16 Июня 2023 • 16:10 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о целях московской команды на следующий сезон.

Сербский футболист признался, что «армейцы» намерены завоевать золотые медали чемпионата России. Зделар считает, что ЦСКА имеет отличные шансы добиться такого успеха.

«Главная наша цель на следующий сезон — стать чемпионами, у ЦСКА есть очень хорошие шансы добиться этого», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 12 очков. Также «армейцы» сумели выиграть Кубок России, одолев в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 — пен).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
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