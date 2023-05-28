Агент: «Интерес к Дивееву из-за рубежа был и сохраняется»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался об интересе к российскому футболисту со стороны зарубежных клубов.

По словам агента, интерес европейских клубов к Дивееву очень серьёзен.

«Интерес к Игорю из-за рубежа был и сохраняется. Насколько серьёзен этот интерес? Серьёзно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Дивеева заинтересованы итальянские клубы.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 25 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.