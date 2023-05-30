Радимов ответил на вопрос о феномене «Ростова»

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении «Ростова» в завершающемся сезоне.

Как известно, «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата и в последнем туре будет бороться за медали.

По словам Радимова, в начале сезона он бы не поверил в то, что «Ростов» сможет финишировать в топ-5 Премьер-лиги.

«В чём феномен этой команды? Заслуга Карпина здесь есть, плюс хорошая работа всего тренерского штаба. А так, там играют талантливые пацаны, которым нужно было поверить в себя. Они это сделали, и это заслуга тренерского штаба», - сказал Радимов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

В заключительном туре Премьер-лиги России «Ростов» будет играть против ЦСКА на поле соперника.