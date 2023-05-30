Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов ответил на вопрос о феномене «Ростова»

30 Мая 2023 • 16:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении «Ростова» в завершающемся сезоне.

Как известно, «Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата и в последнем туре будет бороться за медали.

По словам Радимова, в начале сезона он бы не поверил в то, что «Ростов» сможет финишировать в топ-5 Премьер-лиги.

«В чём феномен этой команды? Заслуга Карпина здесь есть, плюс хорошая работа всего тренерского штаба. А так, там играют талантливые пацаны, которым нужно было поверить в себя. Они это сделали, и это заслуга тренерского штаба», - сказал Радимов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

В заключительном туре Премьер-лиги России «Ростов» будет играть против ЦСКА на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Владислав Радимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
16:41 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о Пиняеве: «Зенит» следит за всеми футболистами, которые претендуют на место в сборной России»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Николсон заинтересовал европейский клуб
16:33 · Россия. Премьер-лига
Обедзинский: «Торпедо» сейчас страдальческий клуб, а когда-то там играли Стрельцов, Гершкович, Воронин» эксклюзив
16:24 · Россия. Премьер-лига
Радимов ответил на вопрос о феномене «Ростова»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: У «Спартака» проблемы с селекцией
16:17 · Россия. Премьер-лига
Николич не возглавит «Динамо»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Обедзинский: «Пиняев заиграет в «Зените», хоть Малкома и сватают в сборную космоса» эксклюзив
16:13 · Россия. Премьер-лига
Ангбан подписал новый контракт с «Сочи» официально
16:12 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «У Дзюбы больше футбольных качеств, чем у Соболева» эксклюзив
16:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о возможном трансфере Сперцяна в Европу: Если есть предложение, то почему бы не поехать?
15:54 · Россия. Премьер-лига
Соболев перенёс операцию и рассказал о своём состоянии
15:45 · Россия. Премьер-лига
Бушманов считает, что «Спартак» заслужил закончить сезон в тройке
15:37 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» упустил свой шанс в борьбе за серебро
15:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Фюллькруга высказался о возможном переходе нападающего в «Спартак» 1
15:03 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА до сих пор не подтвердил выкуп Мойзеса
Все новости
Рекомендуем