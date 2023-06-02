Колыванов: «ЦСКА должен выигрывать у «Ростова»

В последнем туре российского чемпионата московский ЦСКА примет в домашнем матче «Ростов», и бывший футболист российской сборной Игорь Колыванов считает, что в этой игре будет много забитых мячей. При этом Колыванов уверен в том, что победу одержит московский клуб - ему, по мнению известного специалиста, это важнее.

- Если смотреть по турнирной таблице, то ЦСКА просто нужно одержать победу над «Ростовом». Нас ждет игра нервов. Каждая команда отдает себе отчет, что нужно побеждать. Голов ожидаю как можно больше. Чем больше, тем лучше, - цитирует слова специалиста издание Sport24.

ЦСКА занимает второе место, «Ростов» - четвертое.