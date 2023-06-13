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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин объяснил провал «Ростова» в конце сезона

13 Июня 2023 • 09:54 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о провале своей команды в заключительных матчах минувшего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что в последних шести турах РПЛ южане сумели одержать лишь одну победу, потерпев при этом четыре поражения.

«Инерция чувствовалась ещё в ноябре. А май мы полностью провалили. В конце ещё и травмы пошли. В условиях нехватки скамейки, отсутствие одного-двух игроков сказывается на всей команде», — цитирует Карпина Sport24.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Ростов» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 матчах. От первого «Зенита» команда Карпина отстала на 17 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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