Песьяков подарил гол ЦСКА

В главном матче дня в рамках 30-го тура Премьер-лиги ЦСКА принимает «Ростов» и уже ведёт в счёте. На девятой минуте «армейцы» огорчили противника. Сергей Песьяков не лучшим образом сыграл на Даниила Уткина, при построении атаки от своих ворот, того обокрали, и Хесус Медина получил мяч, подработал его под удар и вколотил его в сетку ворот ростовчан.

ЦСКА ведет 1:0 и закрепляется на втором месте в таблице. «Ростов» же пока четвертый.

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