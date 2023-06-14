Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Если бы Карпину нужен был Полоз, он бы его оставил в «Ростове»

14 Июня 2023 • 14:53 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на уход нападающего Дмитрия Полоза из южного клуба.

Напомним, вчера, 13 июня, «Ростов» официально объявил об уходе 31-летнего футболиста.

Балахнин считает, что ключевую роль в уходе Полоза сыграл наставник южан Валерий Карпин.

«Если бы Карпину нужен был Полоз, он бы его оставил в «Ростове». Дело не только в качестве игрока, но и в других вещах. Может, финансовая составляющая повлияла», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Полоз провёл за «Ростов» 30 матчей и забил девять голов. Помимо южан, в своей карьере нападающий защищал цвета «Рубина», «Зенита», «Локомотива» и «Сочи».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин Дмитрий Полоз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
15:31 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я поспособствовал тому, что Личка перешёл в «Динамо»
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков уйдёт из «Спартака» не через расторжение контракта
15:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что у Кузяева не будет роста в «Бешикташе»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Если бы Карпину нужен был Полоз, он бы его оставил в «Ростове»
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Названы даты матчей «Зенита» на летнем турнире
14:36 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков отреагировал на информацию о своём уходе из «Спартака»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Если Тикнизяну поступит предложение из Европы, то его нельзя отклонять»
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Мележикова не увольняли из «Спартака» - журналист
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Карпин со мной играл, а не я с ним»
14:22 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск-2011» сыграет в Суперфинале «Локобола»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»
14:10 · Россия. Премьер-лига
​Назван кандидат на должность гендиректора «Спартака»
14:04 · Россия. Премьер-лига
В пиар-агентстве Виллиана высказались о возможном переходе футболиста в «Спартак» эксклюзив
14:03 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» расстался с Мележиковым – источник
14:00 · Россия. Премьер-лига
«Кадис» назвал «Спартаку» цену Бонгонды
Все новости
Рекомендуем