Балахнин: «Если бы Карпину нужен был Полоз, он бы его оставил в «Ростове»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на уход нападающего Дмитрия Полоза из южного клуба.

Напомним, вчера, 13 июня, «Ростов» официально объявил об уходе 31-летнего футболиста.

Балахнин считает, что ключевую роль в уходе Полоза сыграл наставник южан Валерий Карпин.

«Если бы Карпину нужен был Полоз, он бы его оставил в «Ростове». Дело не только в качестве игрока, но и в других вещах. Может, финансовая составляющая повлияла», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Полоз провёл за «Ростов» 30 матчей и забил девять голов. Помимо южан, в своей карьере нападающий защищал цвета «Рубина», «Зенита», «Локомотива» и «Сочи».