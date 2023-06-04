Футболист ЦСКА Зайнутдинов: «Хочу поиграть в Европе»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов заявил о своём желании выступать в Европе.

«Какая у меня личная мотивация? Хочу поиграть в Европе. Будем работать, а там посмотрим», — приводит слова Зайнутдинова «Чемпионат».

Ранее сообщалось о возможном переходе казахстанского футболиста в один из итальянских клубов. Действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл в составе «армейцев» 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. За ЦСКА полузащитник выступает с лета 2020 года.