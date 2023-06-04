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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Футболист ЦСКА Зайнутдинов: «Хочу поиграть в Европе»

04 Июня 2023 • 11:10 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов заявил о своём желании выступать в Европе.

«Какая у меня личная мотивация? Хочу поиграть в Европе. Будем работать, а там посмотрим», — приводит слова Зайнутдинова «Чемпионат».

Ранее сообщалось о возможном переходе казахстанского футболиста в один из итальянских клубов. Действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл в составе «армейцев» 26 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. За ЦСКА полузащитник выступает с лета 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бактиёр Зайнутдинов
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