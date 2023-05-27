Чанов: «ЦСКА необходим лидер в атаке»

Тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов назвал тип игрока, которого так не хватает армейцам в последнее время.

«Жаль, что армейцы не выиграли, впереди у ЦСКА должен был яркий лидер в атаке, нужен такой игрок, каким был раньше Вагнер Лав. То есть имеется момент - реализовал. Сейчас же впереди нет остроты», - признался Чанов для Rusfootball.

Напомним, что ЦСКА не может победить в двух последних матчах РПЛ. В 28 туре армейцы проиграли «Спартаку» (1:2), а в субботу вечером сыграли в нулевую ничью с «Краснодаром».

В 30-м туре ЦСКА встретится дома с «Ростовом», однако если «Спартак» одержит победы в двух оставшихся матчах, то команда Владимира Федотова не сможет стать серебряным призёром РПЛ.

«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА