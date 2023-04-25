Шишкин – об игре Дуарте: «Это просто безволие»

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте. Напомним, что парагваец вчера из-за своей индивидуальной недоработки подставил команду – «Спартак» пропустил второй гол матча от полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи.

«Когда Дуарте не добегает со своей половины... А ведь он легионер, его покупали за какие-то качества, ему платят хорошую зарплату. Однако то, что он показал - это просто безволие. В «Спартаке» за такое вряд ли будут любить», - заявил Шишкин «РБ Спорт», добавив, что легионер, вероятно, сам всё понимает.

Ранее Шишкин назвал одного из лучших игроков «Спартака» вчерашним вечером – это нападающий Александр Соболев.