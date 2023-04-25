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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Спартак» останется без медалей

25 Апреля 2023 • 15:47 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
29.04 16:30

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о том, кто завоюет медали в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, «Ростов» будет вторым, а ЦСКА возьмет бронзовые медали. Ростовчане стабильно набирают очки, а «Спартак» может и удивить со знаком «минус». Команде не хватает стабильности», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «красно-белые» завершат этот сезон на четвертой строчке в РПЛ.

На данный момент «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. «Спартак» (48) занимает третью позицию, а ЦСКА (45) — четвертый.

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Евро-Футбол.Ру,
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