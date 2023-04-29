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«Спартак» спасся чудом и угловым: кто из «красно-белых» провалил матч против «Ростова» Валерия Карпина

29 Апреля 2023 • 21:57 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Валерий Карпин был в десяти секундах от победы над излюбленным соперником, но ничья, наверное, смотрится результатом более справедливым. Она в итоге и случилась, а недовольны результат и судейством остались обе команды. Сценарий же матч был довольно удивителен: «Спартак» вновь провалил первый тайм, долго спал во втором, совсем пропали прежние скорости, запал. По такой игре остаться бы в тройке – вот реальная задача. А мы давайте пройдёмся по «красно-белым» персоналиям, почему же сыграли так слабо? Кто провалил игру?

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 15:9, в створ – 6:3, угловые – 10:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва1:1Ростов
  80'Селява Александр (0:1)
(1:1) Соболев Александр Сергеевич90'  
Селихов АлександрДуарте АлексисЛитвинов Руслан  27'Джикия Георгий 46' (Маслов Павел ( 46') Денисов Даниил 76' (Зиньковский Антон ( 76') Игнатов Михаил 70' (Пруцев Данил ( 70') Мартинс КристоферЗобнин Роман 90' (Бальде Диао Кейта ( 90') Тавареш ТомашСоболев Александр Сергеевич  33'Промес Квинси 85' (Николсон Шамар ( 85')
Запасные: Зорин ДаниилКлассен ЛеонМозес ВикторХлусевич ДаниилРыбус МацейМаксименко АлександрЧернов Никита
Песьяков СергейЛангович Андрей  45'Мелёхин Виктор  77'Осипенко МаксимСильянов АлександрЩетинин Кирилл 17' (Уткин Даниил ( 17') Глебов Данил  89'Миронов Алексей  90'Комаров Иван 76' (Селява Александр ( 76') Комличенко НиколайТугарев Роман 62' (Мельников Степан ( 62'Прохин Данила 87')
Запасные: Голенков ЕгорБочаров ПавелЦулая МихаилКовальков МаратМедведев НикитаТерентьев Денис
29 апреля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,0. Очень слабый матч провёл голкипер, пусть и пропустил всего раз. В первом тайме дважды подставил партнёров неуклюжими передачами – получился опасный момент и нервотрёпка для Мартинса. Своей неуверенностью заставлял нервничать и оборону, в голевом моменте, показалось, запоздал с прыжком.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – б/о. Ушёл после первого тайма, сказались последствия травмы.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,0. Всё-таки опорником Литвинов смотрится куда лучше. Быстро был обыгран Комличенко и сел на жёлтую карточку, трижды проиграл верховую борьбу, не накрыл Селяву в голевом эпизоде. Недочётов у центрального защитника Руслана многовато.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 7,0. Всё лучше и лучше чувствует себя Дуарте на правом фланге. Сегодня он проявился светлым пятном и в обороне (выиграл все 4 единоборства, сделал 4 отбора, 3 перехвата), и даже в атаке, создав первый опасный момент «Спартака» на своём фланге.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 5,0. Тавареш успел побегать на двух флангах (больше на левом), но чем-то толковым нигде не запомнился. Единоборства проигрывал через раз, в атаке неплохо подключился на угловой, но после кросса Промеса направил мяч сильно выше ворот.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,5. Потерялся Денисов в тени Дуарте, из-за этого много суетился, пытался показать себя, нарушал правила. Постоянно терял Миронова, пристреливавшегося весь первый тайм, проиграл три единоборства из четырёх.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,5. Впервые Мартинс, которого покупали играть опорником, вышел играть опорником. И вообще не впечатлил. Скорость принятия решений оставляет желать лучшего – трижды его накрывали и развивали опасную атаку. В отборе тоже слаб – ни разу не сыграл чисто. Ну хоть воздух неплохо снимал, выиграв три эпизода из трёх.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Единственный, кто сносно работал в центре поля у «Спартака». Остальных ростовчане накрывали без проблем и постоянно. Роман же заработал три штрафных удара, дважды удачно пошёл в дриблинг, разогнав опасную атаку, и посадил Мелёхина на жёлтую карточку.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Способен Игнатов выдавать хорошие матчи, способен. Но всё-таки поражает постоянство Абаскаля с выбором Михаила в стартовый состав. Всё ещё ждём вспышки, а пока очередной серый матч от Игнатова, просто растворившегося в оборонительных порядках «Ростова». Ни одной острой передачи, ни одного выигранного единоборства.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. За гол, за старание, за волю к победе (читай – к ничьей). Глебов очень круто накрывал Соболева весь матч и нельзя сказать, что Александр прям напрягал оборону «Ростова», но концентрацию нужно сохранять до последних секунд. Чем и козырнул форвард «Спартака».

КВИНСИ ПРОМЕС – 5,0. Сказываются, конечно, последствия травмы. Это совсем не тот Промес пока что – нет рывков в свободные зоны, резкого дриблинга, гораздо реже предлагает себя Квинси и вступает в игру. Отдал две обостряющие передачи в развитие атаки Промес, но до 85-й минуты доиграл только благодаря имени. Свежесть «Спартаку» нужна была гораздо раньше.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о. Проиграл борьбу Комличенко в голевом эпизоде, а потом ещё не стал выдвигаться на Селяву.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о. И почему Абаскаль не выпускает его раньше? Опять же отлично вошёл в игру Антон, добавил скорости, азарта. Выполнил голевой навес от угла поля.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

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Комментарии (1)
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SpaM
29 Апреля 2023 в 22:17
Дуарте 7??? Какую игру ты смотрел, автор? ))
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