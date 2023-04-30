Бояринцев: «Матч «Спартак» — «Ростов» арбитр отсудил ровно

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о судействе в матче 25-го тура Российской премьер-лиги между столичным клубом и «Ростовом», который завершился вничью со счётом 1:1.

Экс-игрок сборной России отметил, что судья отработал ровно.

«Конечно, в дополнительное время он назначил, можно сказать, ключевой штрафной, который привел к двум угловым. Но я не увидел какой-то необъективности», — приводит слова Бояринцева «Чемпионата».

Напомним, что после матча представители команды с берегов Дона негативно высказались о судействе.

«Спартак» смог отыграться на 94-й минуте.