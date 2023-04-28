Селихов: «Хотел бы остаться в «Спартаке» до конца карьеры»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов признался, что хотел бы завершить карьеру в московском клубе.

По словам Селихова, перед подписанием нового соглашения со «Спартаком», рассчитанного до середины 2025 года, он имел альтернативные варианты продолжения карьеры, однако всегда хотел остаться.

«Я бы хотел остаться здесь до конца карьеры. «Спартак» — клуб моего детства. Я люблю эту команду, она — номер один в стране», — приводит слова Селихова пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провёл за «красно-белых» 23 матча, пропустил 32 гола и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.