Шишкин: «Такой Соболев, какой был вчера, всегда нужен «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин по-особому оценил заслуги форварда «красно-белых» Александра Соболева. Вчера нападающий в важнейшем матче против «Краснодара» (4:3) вернул свою команду в игру своим дублем, до этого момента две трети матча «красно-белые» безнадежно уступали в счете.

«У Саши бывают такие моменты, когда он заводится и берёт игру на себя, успевает на все добивания и выигрывает много единоборств. Разумеется, такой Соболев всегда своей команде помогает», - цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт заключил, что именно Соболев смог вернуть хозяев арены в игру благодаря своим голам.

Всего у Соболева в текущем сезоне 11 голов и восемь ассистов за свой клуб в рамках Премьер-лиги.