Гладилин: «Спартак» без Джикии и Промеса и с ними – две разные команды»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин после сегодняшней победы «красно-белых» дома над «Краснодаром» (4:3) не смог не отметить роль вернувшихся на поле лидеров команды, а именно Квинси Промеса и Георгия Джикии. Форвард, к тому же, непосредственно оказал влияние на результат, забив победный гол матча при счёте 3:3.

«Теперь лидеры Джикия и Промес должны набрать форму — концовка чемпионата будет интересной. «Спартак» с Георгием и Квинси в составе и без них — совсем иные команды. И именно их и не хватало «Спартаку» в последних матчах», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

И Джикия, и Промес практически не играли в апреле за свою команду. Без них, напомним, «Спартак» покинул Кубок России и уже точно не защитит свой трофей.