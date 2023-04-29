В «Спартаке» рассказали о селекционной работе клуба

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о селекционной работе столичного клуба.

Специалист отметил, что трансферная подготовка на ближайшее лето уже ведётся, и ей в первую очередь занимается Пол Эшуорт.

«Он — спортивный директор, ему полагается заниматься трансферами по должностным инструкциям. Какие позиции будут усиливаться? Это мы не комментируем», - приводит слова Зеленова Sport24.

Напомним, что столичный клуб в настоящий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отсавая от «Ростова», который идёт на второй позиции на один балл.