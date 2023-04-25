Комличенко рассказал, почему ему интересно сыграть со «Спартаком»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался в преддверии матча чемпионата России против московского «Спартака». Его «жёлто-синие» проведут в грядущую субботу, 29 апреля на газоне «Открытие Банк Арены».

«Будет интересно сыграть со «Спартаком» засчёт Георгича (Валерия Карпина – Ред.). А ещё это клуб с поставленной игрой и обилием качественных футболистов. «Спартак» - всегда угроза. Принципиального в соперничестве нет ничего, но мы должны показать наши лучшие качества», - цитирует форварда «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» на данный момент идёт выше «красно-белых» в турнирной таблице всего на одно очко. У ростовчан их 49, а у команды из Москвы – 48. Тренирует «Ростов» бывший игрок и наставник «Спартака» Валерий Карпин.

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