Абаскаль сообщил, что почти все игроки «Спартака» восстановились после травм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о нынешнем составе своей команды.

«Сейчас мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках. Сейчас мы восстанавливаемся и готовимся к предстоящему матчу», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Специалист добавил, что на тренировке отсутствовал только Даниил Хлусевич, но он уже практически восстановился.

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 48 очков. 29 апреля «красно-белым» предстоит провести матч против «Ростова».