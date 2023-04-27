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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль сообщил, что почти все игроки «Спартака» восстановились после травм

27 Апреля 2023 • 17:10 Комментировать
Спартак Москва
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Ростов
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29.04 19:30

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о нынешнем составе своей команды.

«Сейчас мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках. Сейчас мы восстанавливаемся и готовимся к предстоящему матчу», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Специалист добавил, что на тренировке отсутствовал только Даниил Хлусевич, но он уже практически восстановился.

После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 48 очков. 29 апреля «красно-белым» предстоит провести матч против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль
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